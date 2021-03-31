İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkıyor sorusunun detayları...

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşçi ve işveren haklarını korumaya yönelik olarak geçici yasa olarak uygulamaya geçen işten çıkarma yasağı devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pandemi dolayısıyla iş yerinde azaltma yoluna gitmek isteyen işverenler için bazı destekler sağlayarak, bu çerçevede işçilerin haklarını korumak amacıyla da işten çıkarma yasağı uygulamasını getirmişti. İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkıyor?

İşten çıkarma yasağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Kamuoyu tarafından 'işten çıkarma yasağı' olarak bilinen ve geçtiğimiz yıldan bu yana uygulamada olan 'iş akdinin feshinin kısıtlanmasına ilişkin düzenleme', işveren ve işçilerin gündeminde yer alıyor. Daha önce uzatılması kararlaştırılan karar için gözler son tarihe çevrildi. İşte, işten çıkarma yasağının biteceği tarihle ilgili bilgiler...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

İşten çıkarma yasağının uzatılmasının ardından bir açıklama da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz" ifadelerini kullandı.

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.

HAZİRAN AYINA KADAR UZATILABİLİR

İş kanuna eklenen geçici 10. maddenin 4. fıkrası hükmü, Cumhurbaşkanı'na bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatmaya yetki veriyor.