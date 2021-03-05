İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Çalışanların ve işverenlerin yakından takip ettiği işten çıkarma yasağı hakkındaki gelişmeler merak ediliyor. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitti mi?

Çalışanların yakından ilgilendiren ve işverenlerinde yakından takip ettiği işten çıkarma yasağı ne zaman konusunda detaylı araştırmalar yapılıyor, İşten çıkarma yasağı ne zaman uzatıldı mı merak edilirken İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, konusu araştırıldı. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanlığı'nın "4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Pandemi sürecinde başlayan kısa çalışma ödeneği son kez 31 Mart'a kadar devam edecek. 17 Mart'ta sona erecek olan işten çıkarma yasağı da mayıs ortasına kadar uzatıldı.