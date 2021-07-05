İşten çıkarma yasağı bitti mi? 2021 İşten çıkarma yasağı kalktı mı, kısa çalışma ödeneği devam ediyor mu, KÇÖ bitti mi?

Covid-19 salgını sürecinde ekonomik sıkıntıları önlemek adına işten çıkarma yasağı getirilmişti. Bu nedenle vatandaşlar İşten çıkarma yasağı bitti mi? 2021 İşten çıkarma yasağı kalktı mı, kısa çalışma ödeneği devam ediyor mu, KÇÖ bitti mi? sorularının yanıtlarını araştırıyor.