İşten çıkarma yasağı bitti mi? 2021 İşten çıkarma yasağı kalktı mı, kısa çalışma ödeneği devam ediyor mu, KÇÖ bitti mi?

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İşten çıkarma yasağı bitti mi? 2021 İşten çıkarma yasağı kalktı mı, kısa çalışma ödeneği devam ediyor mu, KÇÖ bitti mi?

İşten çıkarma yasağı bitti mi? 2021 İşten çıkarma yasağı kalktı mı, kısa çalışma ödeneği devam ediyor mu, KÇÖ bitti mi?
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Covid-19 salgını sürecinde ekonomik sıkıntıları önlemek adına işten çıkarma yasağı getirilmişti. Bu nedenle vatandaşlar İşten çıkarma yasağı bitti mi? 2021 İşten çıkarma yasağı kalktı mı, kısa çalışma ödeneği devam ediyor mu, KÇÖ bitti mi? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

İşten çıkarma yasağı bitti mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 21 Haziran tarihli kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunmuştu. Kısa çalışma ödeneğine ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Öte yandan ödemelerin her ayın 5'inde yapıldığı biliniyor. Bu kapsamda KÇÖ Haziran ayı ödemelerinin 5 Temmuz itibarıyla hesaplara geçmesi beklentiler arasında yer alıyor.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI BİTTİ Mİ?

Sadece kısa çalışma ödeneği son bulmuyor; 2020'nin nisan ayında işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılan, kısa çalışma ödeneğinden ve işsizlik maaşından yararlanamayanlara ödenen nakdi ücret desteği ile birlikte işverenin, çalışanı işten çıkarma yasağı ya da bir başka isimle fesih yasağı süresi de 30 Haziran 2021 tarihi itibari ile sona erdi.

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İşten çıkarma yasağı bitti mi? 2021 İşten çıkarma yasağı kalktı mı, kısa çalışma ödeneği devam ediyor mu, KÇÖ bitti mi? - Haberler
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