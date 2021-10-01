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İşten çıkarılınca iş makinesi ve kulübeyi ateşe veren şüpheliler adliyede

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İşten çıkarılınca iş makinesi ve kulübeyi ateşe veren şüpheliler adliyede Kayseri'de, iddiaya göre, işten çıkarılınca çalıştığı yerde bulunan iş makinesini ve kulübeyi ateşe veren operatör ile birlikte 3 kişi adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ (İHA) - İşten çıkarılınca iş makinesi ve kulübeyi ateşe veren şüpheliler adliyede

KAYSERİ - Kayseri'de, iddiaya göre, işten çıkarılınca çalıştığı yerde bulunan iş makinesini ve kulübeyi ateşe veren operatör ile birlikte 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde taşeron işçin olarak çalışan Hacı K., iddiaya göre işten çıkarılınca sinirlenerek önce Kocasinan ilçesine bağlı Oymaağaç Mahallesi'nde bulunan iş makinesini ateşe verdi. Hacı K., daha sonra KASKİ'nin Melikgazi ilçesine bağlı Konaklar Mahallesi'nde bulunan Germiraltı Tesisleri'nin girişindeki kulübeyi de ateşe vererek kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerlerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangınları kısa sürede kontrol altına alırken, tesislerde bulunan kulübe ve iş makinesinde maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından kaçan Hacı K. ile birlikte 3 kişi, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler; sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

İşten çıkarılınca iş makinesi ve kulübeyi ateşe veren şüpheliler adliyede

İşten çıkarılınca iş makinesi ve kulübeyi ateşe veren şüpheliler adliyede

İşten çıkarılınca iş makinesi ve kulübeyi ateşe veren şüpheliler adliyede

İşten çıkarılınca iş makinesi ve kulübeyi ateşe veren şüpheliler adliyede
İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Son Dakika Haberleri
İşten çıkarılan kepçe operatörü iş makinesini yakıp güvenlik kulübesini ateşe verdi

İşten çıkarılan kepçe operatörü iş makinesini yakıp güvenlik kulübesini ateşe verdi

 İşten çıkarılan operatör, iş makinesi ve kulübeyi ateşe verdi

İşten çıkarılan operatör, iş makinesi ve kulübeyi ateşe verdi
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Haber: İşten çıkarılınca iş makinesi ve kulübeyi ateşe veren şüpheliler adliyede - Haberler
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