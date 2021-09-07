İşten çıkarıldılar, tazminatlarını alamadılar

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde emeklilik günü ve yılı dolan 5 kişi, 2019 yılından bu yana kıdem tazminatlarını alamadı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde emeklilik günü ve yılı dolan 5 kişi, 2019 yılından bu yana kıdem tazminatlarını alamadı. Alaşehir Çiftçi Malları Koruma Başkanlığında çalışan 5 kişi 2 yıldır hak ettikleri tazminatları alabilmek için hukuk mücadelesi verirken tek isteklerinin yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi olduğunu söyledi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2019 yılında emeklilik yaş ve yılları dolduğu gerekçesiyle işten Alaşehir Çiftçi Malları Koruma Başkanlığından çıkarılan 10 kişiden 5'i kendilerine taahhüt edilen kıdem tazminatlarını alamadı. Kendilerinden sonra işten çıkarılan 5 kişinin tazminatlarını almasına rağmen kendi tazminatlarını alabilmek için 2 yıldır hukuk mücadelesi veren 5 kişiden 3'ü İHA muhabirine tek isteklerinin yıllarca emek verdikleri kurumdan haklarını alabilmek olduğunu söyledi.

"Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz"

Yıllarca görev yaptığı kurumla Cemil Yeşil, "1 Ağustos 1992 yılında işe başladım. Hiç aralıksız Alaşehir Çiftçi Malları Koruma Başkanlığındaki görevime devam ettim. 26 yıl 6 ay 10 gün görev yaptım ama iş kıdem tazminatına gelince kurumun bankadaki hesapları haczedilemediği için yargı yoluna gidin dediler. Biz de dava açtık ama avukatlarımız da banka hesapları haczedilemediği için paramızı alamıyoruz. Biz paramızı alamadığımız için mağduruz. Yetkililerden paramızı istiyoruz ya da bu yasanın değiştirilmesini istiyoruz. Biz gece gündüz demeden 24 saat karda kışta görev yaptık. Bu görevlerimiz boşa çıkarıldı. Yeri geldi bayramlarda çoluk çocuğumuzla olmamız gerekirken biz görevdeydik. Şimdi mağdur ediliyoruz biz bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Benim alacağım şu an 81 bin TL kıdem tazminatı alacağım var. 2 yıldır mahkememiz devam ediyor. Bizden sonra çıkarılan işçilerin kıdem tazminatları ödendi. Bizimkini ödemiyorlar niye diğerleri kendi adamları olduğu için ödediler. Biz 5 kişiyiz bize ödeme yapılmadı diğerleri 4-5 kişi kıdem tazminatını aldı ama biz 5 kişiyi hala yargı yollarında uğraştırıyorlar" dedi.

"'Paranı seni mağdur etmeyecek şekilde vereceğiz' dediler"

Yine 2019 yılında işten çıkarılan mağdurlardan Hüseyin Dağırlar ise "1 Ağustos 2005 yılında Alaşehir Çiftçi Malları Korumada göreve başladım. 1 Mayıs 2019 yılında işi bıraktım. 15 yıl çalıştım. 44 bin 500 TL kıdem tazminatı çıkardılar. 20 bin TL verelim gerisini daireye hibe edeceksin dediler ben de kabul etmedim. Mahkeme yoluna başvurdum. Mahkemem şu anda devam ediyor mağduruz. 29 Mayıs 2019'da emekli oldum. Paranı vereceğiz seni mağdur etmeyecek şekilde dediler. Beni çağırdılar. 44 bin 500 TL kıdem tazminatı çıkardılar. 20 bin TL verelim gerisini daireye hibe edeceksin dediler ben de kabul etmedim ben de mahkeme yoluna başvurdum. Bayramlarda, trafo nöbetlerinde karda kışta hep nöbet tuttuk" diye konuştu.

"Bizim tek isteğimiz haklarımızın ödenmesi"

Bir diğer kıdem tazminatı mağduru Ömer Senir ise şunları söyledi:

"Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ikamet ediyorum Alaşehir Çiftçi Malları Korumada çalıştım. 2003 yılının 5. ayında girdim. 2019 yılının 1. ayında işten çıkarıldık. Bize dediler ki size tazminat verelim işten ayrılın gününüz yılınız dolmuş. Biz de tamam dedik. Bize bir sözleşme taahhüt imzalattılar. O zaman sizin paralarınızı ödeyeceğiz dediler ödemediler. Biz mağduruz. Bizim tek isteğimiz haklarımızın ödenmesi." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı