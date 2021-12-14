İşten çıkarıldığı binada yangın çıkaran kapıcıya 6 yıl hapis talebi

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de işten çıkarıldığı apartmanın çatısında yangın çıkardığı iddiasıyla tutuklanan kapıcı Yunus Emre Aydoğdu (28) hakkında genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak ve mala zarar vermek suçlarından 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. İddianamedeki ifadesinde suçunu itiraf eden Aydoğdu'nun kapattığı yangın söndürme sistemi panelinde de parmak izi tespit edildi.

Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak'taki 4 bloklu sitenin 11 katlı C bloğunun çatısında 6 Kasım günü saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarı üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri merdivenli araçlarıyla alevlere müdahale etti. Tedbir amacıyla 66 dairedeki yaklaşık 200 kişi de binadan polis tarafından tahliye edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü.

Binada yapılan incelemede ise enerji odasında akıllı adresli yangın alarm sisteminin ve yangın borusu vanasının kapalı olduğu, kapıcı dairesi ile çatının yandığı tespit edildi. Sanık Aydoğdu'nun kapattığı belirlenen enerji odasındaki yangın söndürme kontrol panelinde de parmak izinin tespit edildiği iddianamede yer aldı. Yangında 6 daire sahibi su sızması nedeniyle aralarında tavan, duvarlar, eşyalar ile mutfaklarında bulunduğu birçok alan ile eşyanın zarar gördüğünü belirterek 285 bin lira zarar beyan etti. Tutuklu yargılanacak olan Aydoğdu, bu ay hakim karşısına çıkacak.