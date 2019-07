İşten çıkarıldı, geceyi belediye önünde geçirdi

Diyarbakır'da, Kayapınar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışırken haksız şekilde iş akdinin feshedildiğini öne süren Gülistan Can, protesto için geceyi belediye önünde geçirdi.

Belediye önünde bekleyişini sürdüren Gülistan Can (37), AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2,5 yıldır çalıştığı işinden haksız şekilde çıkarıldığını ve mağdur edildiğini söyledi.

Konuyla ilgili tebligatın dün kendisine ulaştığını, kararı protesto için geceyi belediye binası önünde geçirdiğini anlatan Can, şöyle konuştu:

"Bazı kişileri işten çıkardılar. İnsanları işten çıkarmak, istifaya yöneltmek için Başkan Keziban Yılmaz, onları çöpe verdi. Sırf istifa ettirip, kontenjan açılması için. Engelliyim, yüzde 40 raporum var. Beyin damarımda sorun var. Kayyum döneminde işe başladım. Allah hepsinden razı olsun, bana yardımcı oldular."

Öte yandan, Kayapınar Belediyesi yetkilileri, bu konuda açıklama yapmak istemediklerini belirtti.

