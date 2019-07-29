İşten çıkarılan UTAŞ işçilerinden tepki

Uşak Belediyesine ait Uşak Taş İşletmeleri AŞ'den (UTAŞ) işten çıkarılan işçiler basın açıklaması yaptı.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndaki basın açıklamasına işten çıkarılan işçiler ve aileleri katıldı. Grup adına açıklama yapan Fatih Demir, 3 ay önce yaklaşık 170 işçinin sözleşmesinin feshedildiğini söyledi.

İşten çıkarılanlara tazminatlarının verilmediğini ileri süren Demir, şöyle konuştu:

"Haklarımızın bir an önce iade edilmesini istiyoruz. Yanımızda Hak-İş sendikasının da olmasını isterdik. Sendikanın Uşak'taki temsilciliğine başvurduğumuzda hiçbir açıklama yapmadılar ve haklarımızı savunmadılar. İşten çıkarılan kardeşlerimiz haklarının iade edilmesni bekliyoruz."

Grup daha sonra Uşak Belediyesi önüne kadar yürüdü.

Kaynak: AA