İşten Çıkarılan Taşeron İşçilerden Eylem

Sivas'ın Susehri ilçesinde Karayolları 163'üncü Şube Şefliği'ne bağlı özel bir firmada işlerine son verilen 30 işçi eylem yaptı.



Karayolları 163'üncü Şube Şefliği'ne bağlı özel bir firmada çalışan ilk önce 5 daha sonrada 25 işçinin işine son verildi. İşten çıkarıldıklarını duyan işçiler şube şefliği önüne gelerek eylem yaparak tepki gösterdi. İlçeye kadar yürüyüş yapan işçiler adına açıklama yapan Erdoğan Aktaş, "Çalışmış olduğumuz taşeron firma, sebepsiz yere iş hakkımızı sona erdirdiğinden dolayı biz de bu şekilde sesimizi duyurmak istiyoruz. Devlet büyüklerimizin de bu sorunumuza el atmasını istiyoruz. Firmanın küçülmeye gittiği bize belirtildi. 5 kişiyle başladı işçi çıkarılışı ve 30 kişiye ulaştı. 30 kişi çalışıyorduk ve 30 kişinin iş hakkı sona erdirilmiştir. Yalnız bizim sorunlarımızdan bir tanesi de firmamızın Türkiye genelinde 50'ye yakın Suşehri gibi şubesinin ihalesi bulunmaktadır. Neden Suşehri üzerinde böyle bir oyun oynandığını anlayamıyoruz. Büyüklerimizin çözüm getirmesini istiyoruz" dedi.



Açıklamanın ardından polis ekipleri eylemin izinsiz olduğunu ve grubun dağılmasını istedi. Daha sonra işçiler olaysız şekilde dağıldı. - SİVAS