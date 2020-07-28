İşten çıkarılan taşeron firma işçilerinden açıklama Diyarbakır'da özel bir petrol arama şirketinin taşeron firmasında çalışan 20 işçi gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldıklarını iddia etti.

Diyarbakır'da özel bir petrol arama şirketinin taşeron firmasında çalışan 20 işçi gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldıklarını iddia etti.

İşçiler adına hazırlanan açıklamayı okuyan Nafis Talan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 31 Mart 2020'de hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldıklarını ileri sürdü.

Talan, şunları kaydetti:

"Hiçbir açıklama yapılmadan pandemi sürecinde işten çıkarılarak mağdur edildik. Yöneticilerle yaptığımız görüşmelerde tekrar işe alınacağımız yönünde konuşmalar yapıldı. Sonradan anladık ki işe iade davası sürecini atlamamız için oyalama taktiği uygulamışlardır."

Kaynak: AA