İşten Çıkarılan Şehit Yakınları İçin Şehit ve Gazi Birlik-Sen Yönetimi Mardin'de

- İşten çıkarılan şehit yakınları için Şehit ve Gazi Birlik-Sen yönetimi Mardin'de

MARDİN - Merkezi İstanbul'da olan Şehit Gazi Birlik-Sen Genel Başkan Vekili Murat Burçak ve yönetim kurulu üyeleri, HDP'li belediye tarafından işten çıkarılan şehit ve gazi yakınları ile ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Mardin'e geldi.

Şehit Gazi Birlik-Sen Genel Başkan Vekili Murat Burçak, Mardin Valisi Mustafa Yaman ve Başsavcı Ahmet Bektaş'ı makamında ziyaret ederek şehit ve gazi yakınlarının işten çıkarılmasına ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Konuya ilgili valilik çıkışında açıklama yapan Burçak, Mardin'de şehit yakınlarının yanında olduklarını söyledi. Burçak, "Belediyedeki işinden çıkarılan personellerle ilgili vali bey ile görüştük. Şehit ve gazi yakınları sahipsiz değil. En azından Şehit Gazi Birlik-Sen genel başkanlığı olarak biz her zaman yanlarındayız" dedi.

1991 Yılında Babası gönüllü köy korucusu iken PKK tarafından otomatik silahlarla taranarak şehit edilen Şehit Gazi Birlik-Sen Mardin temsilcisi Yusuf Akar ise, şehit ve gazi yakınlarının korkmaması gerektiğini ifade ederek, "Belediyede çıkan kardeşlerimizin için sendikamız buraya geldi. Babam köyün girişinde çok zalimce bir saldırıda babam şehit oldu. Şehit yakınları olarak korkulmaması lazım. Mardinliler bunu bilsin onlardan korkmuyoruz çekinmiyoruz" diye konuştu.

Heyet bölgede işten çıkarılmalar ve şehit gazi yakınları ile ilgili çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: İHA