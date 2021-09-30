İŞTEN ÇIKARILAN KEPÇE OPERATÖRÜ, İŞ MAKİNESİ VE İŞ YERİNİN GÜVENLİK KULÜBESİNİ YAKTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İŞTEN ÇIKARILAN KEPÇE OPERATÖRÜ, İŞ MAKİNESİ VE İŞ YERİNİN GÜVENLİK KULÜBESİNİ YAKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İŞTEN ÇIKARILAN KEPÇE OPERATÖRÜ, İŞ MAKİNESİ VE İŞ YERİNİN GÜVENLİK KULÜBESİNİ YAKTI

KAYSERİ'de, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresinde (KASKİ) kepçe operatörü olarak çalışan Hacı K. (30), işten çıkarıldığı için KASKİ'ye ait park halindeki iş makinesini ve bakım atölyesinin güvenlik kulübesini yaktı.

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresinde (KASKİ) kepçe operatörü olarak çalışan Hacı K. (30), işten çıkarıldığı için KASKİ'ye ait park halindeki iş makinesini ve bakım atölyesinin güvenlik kulübesini yaktı. Olaydan sonra kaçan şüpheli kepçe operatörünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 22.30'da Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesindeki sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, tamirde olan KASKİ'ye ait iş makinesi bilinmeyen nedenle yandı. Olaydan 30 dakika sonra KASKİ'nin Melikgazi ilçesi Germir Mahallesindeki bakım onarım merkezinde güvenliğe saldıran kimliği belirsiz kişi, benzin dökerek güvenlik kulübesini yaktı. İhbar üzerine gelen polis, aldığı bilgi ve eşkal doğrultusunda her iki olayı gerçekleştiren kişinin kısa süre önce işten çıkartılan Hacı K. olduğunu belirledi. Güvenlik kulübesindeki görevlinin fark etmemesi durumunda Hacı K.'nın park halindeki diğer iş makineleri de yakacağı iddia edildi.

Saldırıda hafif yaralanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırılırken, işten çıkarıldığı için iş makinesi ve güvenlik kulübesi yakan Hacı K.'nın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ:

----------------------------

Yanan güvenlik kulübesinden alevli görüntü (polis kamerası)

Yanan güvenlik kulübesinin söndürülmesi

Olay yeri görüntüler

Diğer görüntüler

Haber - Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ-DHA

İŞTEN ÇIKARILAN KEPÇE OPERATÖRÜ, İŞ MAKİNESİ VE İŞ YERİNİN GÜVENLİK KULÜBESİNİ YAKTI

İŞTEN ÇIKARILAN KEPÇE OPERATÖRÜ, İŞ MAKİNESİ VE İŞ YERİNİN GÜVENLİK KULÜBESİNİ YAKTI

İŞTEN ÇIKARILAN KEPÇE OPERATÖRÜ, İŞ MAKİNESİ VE İŞ YERİNİN GÜVENLİK KULÜBESİNİ YAKTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Tunç Soyer Vladimir Putin
Magazin Oğuzhan Koç Kerem Kamışlı
Spor Valentin Rosier Muslera Salih Uçan Mehmet Topal Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Zafer Kurugöl Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İŞTEN ÇIKARILAN KEPÇE OPERATÖRÜ, İŞ MAKİNESİ VE İŞ YERİNİN GÜVENLİK KULÜBESİNİ YAKTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 02:04:45. #1.11#