İşten çıkarılan kapıcının yaktığı binadaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı - Haberler
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İşten çıkarılan kapıcının yaktığı binadaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İşten çıkarılan kapıcının yaktığı binadaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Eskişehir'de kapıcı olarak çalıştığı bir sitenin bloğunda, iş akdinin feshedilmesi üzerine yangın çıkaran şahıs yakalandı.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de kapıcı olarak çalıştığı bir sitenin bloğunda, iş akdinin feshedilmesi üzerine yangın çıkaran şahıs yakalandı. Dün gece saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 11 katlı bloğun çatı katında meydana gelen hasar günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak'taki 4 bloktan oluşan bir sitenin C bloğunun çatı katında yangın çıktı. Yangının, blokta kapıcı olarak çalışan ve gelen şikayetler üzerine aynı gün içerisinde iş akdi feshedilen Yunus Emre A. (28) tarafından kasıtlı olarak çıkarıldığı öğrenildi. Bloğun en üst katındaki dairede kalan kapıcının, iş akdinin feshedilmesi üzerine bulunduğu ikameti de terk etmesi istendi. Ertesi gün daireyi terk edeceğini söyleyen Yunus Emre A. eşyalarını toplayıp binayı terk etmeden hemen önce dairede yangın çıkardı. Öncesinde binanın otomatik yangın söndürme sisteminin su vanalarını da kapatan şahıs, itfaiye ekiplerinin ilk incelemelerine göre yangını çatı malzemeleri arasında bulunan tahtaları tutuşturarak çıkardı. Yangının söndürülmesinin ardından binanın çatısında meydana gelen hasar ise sabah saatlerinde ortaya çıktı. Çatısı yanan blok drone ile havadan görüntülendi. - ESKİŞEHİR

İşten çıkarılan kapıcının yaktığı binadaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı

İşten çıkarılan kapıcının yaktığı binadaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı

İşten çıkarılan kapıcının yaktığı binadaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı

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