İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik
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İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik

İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tazminatsız bir şekilde işten çıkarıldığı iddia edilen İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eylemine güvenlik görevlileri izin vermedi.

17.06.2020 20:56 | Son Güncelleme: 17.06.2020 21:02

İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik

İSTANBUL - Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tazminatsız bir şekilde işten çıkarıldığı iddia edilen İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eylemine güvenlik görevlileri izin vermedi. Kısa süreli gerginliğin ardından İSPARK çalışanları Saraçhane Parkı'nda açıklama yaptı.

İddiaya göre sosyal medya paylaşımları nedeniyle işten çıkarılan İSPARK çalışanları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ninSaraçhane'deki başkanlık binası önünde toplandı. Başkanlık binası bahçesinde açıklama yapmak isteyen gruba güvenlik görevlileri izin vermedi. Başkanlık binasının çevresi bariyerlerle kapatılarak grup içeri alınmadı. İSPARK'tan çıkarılan işçilerle güvenlik görevlileri arasında gerginlik yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmek isteyen grup üyeleri "15 senelik emeğimi çaldınız" diyerek isyan etti. Başkanlık binası bahçesinde basın açıklaması yapamayan grup Saraçhane Parkı'na yönlendirildi.

"Sosyal medyadan benim paylaşımım, siyasi ağır eleştiriydi"

İşini kaybeden işçilerden Birkan Yıldırım, "İBB'nin iştiraki olan İSPARK kurumunda çalışıyoruz. Burada görülenler ve ben 3 kişiyiz. 17 kişi işten atıldık. Diğerleri de belli sebeplerden aramızda olamadı. Onlar da avukatlarıyla süreci adalet önünde aramaya başladılar. Biz işten çıkma yasağı olduğu için pandemi sürecinde işten atamadıkları için sırf tazminat vermemek için işsizlik maaşı vermemek ve işten çok kolay atabilmek için sosyal medyayı bahane ederek bizleri 25-E maddesinden işten çıkardılar. İçinde hırsızlığında bulunduğu en ağır maddenin B şıkkından, 'İşçinin işverenin görevini kötüye kullanmak' maddesini kullanarak işten attılar. Sosyal medyadan benim paylaşımım, siyasi ağır eleştiriydi. Küfür yok. İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu'na bir küfürüm yok. Sadece CHP ve zihniyetine ağır eleştirim var" dedi.

Sosyal medya paylaşımları hakkında konuşan Ömer Çevik, " Sen de güzel bir şey yap. Seni de paylaşayım. Bu adamlar güzel bir şey yapıyor. Paylaşıyoruz. Hizmet ediyor. Paylaşıyorum. Siyaset etmiyorum. Bu vatana hizmet eden kim olursa olsun. Onu her zaman beğenirim. Onun her zaman yanında oluruz. Bizim burada 15 yıllık emeğimiz var. Biz bu arkadaşlarla beraber neler çektik" dedi.

12 yıl İSPARK'ta çalışan Birol Durmuş, "Baktılar, olacak gibi değil. Bizi çıkartmak için sosyal medyalarımıza girmişler. Onları fotoğraflamış, gelmiş. Bana diyor ki; bunu sen paylaştın mı? Evet. Paylaştım. Kılıçdaroğlu'nun 'hastanelere ne gerek var? Bir sürü para gidiyor. Ülkenin bütçesi bozuluyor' sözlerini paylaştım. Ben de 'Hastaneye gerek varmış' diye paylaştım" diye konuştu.

"Aç kalınca burada dilenmeye başlayacağım"

Tazminatsız çıkarıldıklarını ifade eden Durmuş, "Dersin ki: 'Seninle çalışmak istemiyorum. Tazminatını al git.' Ben de tazminatımı alır giderim. Şimdi benim evim kira. Bankaya borcum var. Suyu, elektriği var. Ne yapacağım ben şimdi? Yarın öbür gün ben aç kalınca burada dilenmeye başlayacağım. Mendil açıp dileneceğim. Belki kötü bir şey yapacağım. Duyarsanız ben hırsızlık ya da daha kötü bir şey yapmışım. Bunun nedeni bunlardır.Çünkü bir insan aç kalmamak için mücadele eder" dedi.

İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik

Kaynak: İHA

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