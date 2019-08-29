İşten çıkarılan İSPARK çalışanları İBB önünde basın açıklaması yaptı

29.08.2019 13:50

İşten çıkarılan İSPARK çalışanları İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. İşçiler adına açıklama yapan Kadir isimli çalışan, "Bu insanların hakkını nasıl ödeyecekler. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bizim işten çıkarılmamız için hiçbir yüz kızartıcı sebep yok. Buradaki herkes geri dönmek istiyor" dedi.



İş akdi feshedilen İSPARK çalışanları Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması düzenledi. İşten çıkarılan personeller geri alınmak için talepte bulundu.



"Bizim işten çıkarılmamız için hiçbir yüz kızartıcı sebep yok"



İşçiler adına açıklama yapan Kadir isimli çalışan, "Dün biz çalışırken, şeflerimizden bize bir bilgi geldi. Makinelerimizin teslim edilmesi gerektiğini ve iş akdimize son verildiği söylendi. Yaklaşık 238 kişiye işten çıkarıldı mesajı geldi. Hiçbir gerekçe yoktur. Biz her gün 10 saat güneşin altında çalışıyoruz. Ekmeğimize bakıyoruz. Sadece şunu merak ediyorum. Seçimden önce verilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun namus şeref sözü, Ekrem İmamoğlu'nun bizim dönemimizde hiçbir işçi işten çıkarılmayacak sözü nerede. Burada evli olan insanlar var. Yeni düğünü olacak insanlar var. Hanımı hamile bir hafta sonra doğumu olacak insanlar var. Bu insanların hakkını nasıl ödeyecekler. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bizim işten çıkarılmamız için hiçbir yüz kızartıcı sebep yok. Buradaki herkes geri dönmek istiyor. Bize bir açıklamada yapılmadı. Bir mesaj yoluyla buradaki herkesin işine son verildi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA