İşten çıkarılan işçilerin ibb önündeki eylemi devam ediyor

30.08.2019 12:55

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor.

SMS ile işten çıkarıldıklarını öğrenen işçilerin, Saraçhane'deki İBB önündeki bekleyişi sürüyor. Oturma eylemine dün başlayan işçiler İBB'nin karşısındaki Saraçhane Parkı'na da çadır kurdu.

'1 AY SONRA EVLENİYORUM"

Eylem yapanlardan Ahmet Haşim Zamur, hakkıyla çalışanların işten çıkarılmayacağına dair mesaj aldığını belirterek, 'Ne oldu' 1 ay sonra ne değişti? Biz ne yaptık da çıkarıldık? Bu kadar kişi niye mağdur edildik? Çocuğu olanlar var. Okul masrafları var. Ne yapsın bu adam? Ben ne yapayım? 1 ay sonra evleniyorum. Kiram var. Kimse bunları düşünmüyor. 'İşten çıkarıldın hadi güle güle'. Hem de bir SMS'le. Ne imza attım ne savunmam alındı. 3 gündür anti depresan ilaç kullanıyorum" diye konuştu.

'HANİ VERDİĞİ SÖZLER' NEREDE ADALETİ?"

BELTUR A.Ş.'de çalışırken işten çıkarılan Sadetin Özgün ise 'Buradaki kişiler alnının teriyle çalışan, hiçbir koşul altında işini bırakıp gitmeyen kişiler. 3 gündür perişan haldeler. Hangi hukukta, adalette var. Özel sektörde bile böyle bir şey yok. İhtar verilir. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum" şeklinde konuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenen Özgün, 'Hani verdiği sözler' Nerede adaleti? Kafasını bile uzatmadı şuradan. Yazık günah şu insanlara. Güneşin altında bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

'HİÇBİR SİYASİ PARTİNİN ELEMANI DA DEĞİLİZ"

İSTGÜVEN A.Ş'de çalışırken işten çıkarılan işçilerden Cüneyt İşgar de 'Bir gün dahi olsun hak etmeden maaş alan insanlar olmadık. Hiçbir siyasi partinin elemanı da değiliz. Biz emekçiyiz. İşimize, ekmeğimize sahip çıkmak için buradayız. Yapılan algı operasyonlarına da kimse inanmasın" dedi.

TEDAVİSİ DEVAM EDERKEN İŞTEN ÇIKARILDI

İSPER'de çalışırken işten çıkarılan işçilerden Faruk Gönen ise tedavisinin devam ettiği sırada işten çıkarıldığına kaydetti. Bağırsak ameliyatı olduğunu söyleyen Gönen 3 ayda bir kontrole gittiğini bu yüzden iş bulmakta zorlandığını belirtti. Gönen, 'Sabah kartla işe girip çıkışta kartla çıkıyorduk. Bankamatik değiliz. Niye bizi çıkardılar' Bize bir açıklama yapsınlar. Yüz kızartıcı bir şey yapmadık. Şu an iki çocuğum ve eşimle ne yapacağımı bilmiyorum. Özel sektöre gidiyorum sen ameliyatlısın diyorlar. 3 ayda bir tedaviye gitmem lazım. Kim bana bakacak? Yetkililerden bize yardımcı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA