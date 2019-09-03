İşten çıkarılan işçilere destek

03.09.2019 15:34

Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi bir grup, bir gıda firmasının Bursa'daki fabrikasında çalışırken işten çıkarıldıkları gerekçesiyle firmanın bulunduğu Palladium İş Merkezi önünde eylem yapan işçilere destek verdi.

Sendika üyeleri, iş merkezi önüne gelerek, "Sendika haktır engellenemez", "Cargill işçisi yalnız değildir" ve "İşten atmalar yasaklansın" yazılı dövizler açarak çeşitli sloganlar attı.

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, burada yaptığı açıklamada, işten çıkarılan işçilerin hukuksuzluğa ve saldırıya uğradığını savunarak, "İşçiler sendikaya üye oldukları için işten atıldı ve onları eyleme zorlama bir alışkanlık haline geldi. Biz sadece Cargill değil onların nezdinde bu uygulamaları yapan tüm işverenleri protesto etmeye geldik. Onları yasalara, hukuka davet etmeye geldik." dedi.

Serdaroğlu, işçilerin 500 gündür direniş içinde olduğunu ifade ederek, "500 gün ne demek, dile kolay. Bunun için yürek, cesaret ve kararlılık gerek. Sizleri tebrik ediyorum. Bu kararlılık mutlaka sizleri zafere ulaştıracak. Bizler Birleşik Metal-İş Sendikası olarak her zaman yanınızdayız." diye konuştu.

Kaynak: AA