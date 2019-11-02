İşten çıkarılan işçilerden basın açıklaması

02.11.2019 16:58

İstanbul'da hazır giyim sektöründeki bir firmadan çıkarılan işçiler, basın açıklaması yaptı.

Fabrikanın Bakırköy mağazasının önünde toplanan grup adına basın açıklaması yapan Koop-İş Sendikası İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Şahin Kaya, işçilerin sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işlerine son verildiğini öne sürdü.

Çıkarılan işçilerin işlerine dönmeleri için firma yetkililerine çağrıda bulunan Kaya, şunları söyledi:

"Koop-İş, işten çıkarılan üyelerimizin işe geri alınması için verdiği mücadelesini tüm gayretiyle sürdürmektedir. Buradan işvereni bir kez daha uyarıyor, yanlışından vazgeçmeye, işten çıkardığı arkadaşlarımızı işe geri almaya ve sorunların çözümü için sendikamızla diyalog kurmaya davet ediyoruz."

Grup, basın açıklamasının tamamlanmasıyla dağıldı.

Kaynak: AA