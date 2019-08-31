İşten çıkarılan ibb çalışanları eyleme gece de devam ediyor

31.08.2019 02:07

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) işten çıkarılan çalışanlar, Saraçhane'deki İBB binası önündeki eylemlerine gece de devam ediyor.

İBB'de işten çıkarılan çalışanların bazıları, Saraçhane'deki binanın önünde oturma eylemlerine gece boyunca devam etti. Eylemcilerin bir bölümü evlerine dönerken, yaklaşık 10-15 kişilik bir grup ise gece de protestolarını sürdürdü.

İNSAN SEVGİLİSİNDEN AYRILIRKEN BİLE AÇIKLAMA YAPAR

Haksızlığa uğradıklarını ve mağdur olduklarını savunan işçilerden Mehmet Akgül, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde güvenlik görevlisi olarak çalışıyorken işten çıkarıldığını ifade ederek, 5 ay önce iş başı yaptık. 6'ncı ayımızda işten çıkarıldık. Bizim gibi yüzlerce mağdur arkadaşımız var. Siyasi amaçla mı çıkarıldık, başka bir amaçla mı çıkarıldık, bilmiyoruz. Bir insan sevgilisinden ayrılırken bile açıklama yapar, bize bir kısa mesaj atılıyor. Bir mesajla işten çıkardılar bizi. Bugün buradayız. Herkes bize sahip çıksın. Devletimiz bize sahip çıksın. Kimsenin keyfi bir nedenle işten çıkarılmasını istemiyoruz dedi.

İNSANLAR ŞEN ŞAKRAK BAYRAM KUTLARKEN, BİZ BURADA HÜZÜNLE, AĞLAYARAK?

Metin Karadeniz isimli işçi ise, İSPARK'ta çalışıyorduk. 246 arkadaşımızla birlikte işimize son verildi. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. İnsanlar şen şakrar bayramı kutlarken biz burada hüzünle, ağlayarak? Aileme anlatamadım, anneme söyleyemedim işten çıkarıldığımı. Bu akşam haberim oldu, teyzemin oğullarından duymuş. 246 işçinin ailesi 1000 kişi eder. 1000 kişinin ekmeğiyle oynamak bu kadar kolay mı sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kaynak: DHA