İşten çıkarılan belediye işçisine Yüreğir İlçe Belediyesi sahip çıktı ADANA Büyükşehir Belediyesi'nde mezarlık işçisi olarak çalışırken işten çıkarılınca, biri engelli 3 çocuğuna bakmakta zorlandığını dile getirip çalışmak istediğini söyleyen Halil Özmen'e Yüreğir Belediyesi kapılarını açtı.

ADANA Büyükşehir Belediyesi'nde mezarlık işçisi olarak çalışırken işten çıkarılınca, biri engelli 3 çocuğuna bakmakta zorlandığını dile getirip çalışmak istediğini söyleyen Halil Özmen'e Yüreğir Belediyesi kapılarını açtı. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in talimatıyla işe alınan Özmen, dün temizlik işçisi olarak iş başı yaptı.

?Merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde, eşi ve 3 çocuğuyla yaşamını sürdüren Halil Özmen, Mayıs 2017'de Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü döneminde Mezarlık Daire Başkanlığı'nda işçi olarak çalışmaya başladı. Yaklaşık 2,5 yıl çalışan Özmen'in işine CHP'li Başkan Zeydan Karalar döneminde 30 Ekim 2019 günü son verildi. Toplu işçi çıkarımı sırasında kendisi de işinden olan Özmen, o günden bu yana biri zihinsel ve görme engelli olmak üzere 3 çocuğunun ihtiyaçlarını ve evin geçimini sağlamakta zorlandı. Geçen günlerde Demirören Haber Ajansı'nın yaptığı haber aracılığıyla durumunu anlatan ve işini geri istediği için iş kıyafetlerini hala evde sakladığını dile getiren Halil Özmen, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in talimatıyla Yüreğir Belediyesi bünyesinde temizlik görevlisi olarak göreve başladı.

'TERTEMİZ KIYAFETLERİMİ GİYDİM, İŞİME GİDİYORUM'Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in DHA'nın haber ini okuduktan sonra çalışanları aracılığıyla kendisine haber yolladığını ve Yüreğir Belediyesi bünyesinde temizlik görevlisi olarak çalışma imkanı sunulduğunu söyledi. Haber i alınca çok mutlu olduğunu ve tekrardan çalışacağı için heyecanlandığını kaydeden Halil Özmen, "Başkan Fatih Mehmet Kocaispir'e buradan sonsuz teşekkürler ediyorum. Allah ondan razı olsun, bana ekmek kapısı açtı. Şu an çok mutluyum. Tertemiz kıyafetlerimi giydim, işime gideceğim. Kızım az önce bana 'Baba işe mi gidiyorsun?' diye sordu. O kadar iyi hissettim ki anlatamam. Temizlik işçisi olarak görev yapacağım" dedi.'İLK MAAŞIMLA KIZIMA TABLET ALACAĞIM'

Dün iş başı yapan Halil Özmen, 8 ay sonra yeniden çalışmanın kendisini toparlaması adına çok faydalı olduğunu kaydetti. İşsiz olduğu süreçte akşam eve gitmek istemediğini, çocuklarının ve eşinin isteklerini yerine getiremediği için bunalıma girdiğini dile getiren Özmen, "Evime yemeklik alamadığım günler oldu. Baba olarak zor günler geçirdim. Kızım benden sürekli tablet istiyordu. Dışarıda görmüş kendi de oynamak istemiş. Tabi ki alamadım. Şimdi ise her şey değişecek. İlk maaşımla kızıma tablet alacağım" diye konuştu.

Kaynak: DHA