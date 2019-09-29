İşten çıkarılan 15 temmuz gazisi: biz elinden tutulup, atılacak insanlar değiliz

29.09.2019 09:52

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nce işten çıkarılan 15 Temmuz gazisi Muhammed Hanifi Adaş (43), "Biz devlet için bedel ödemiş insanlarız. Bizim böyle bir elinden tutulup, atılacak insanlar olmadığımızı düşünüyorum. Devlet büyüklerimiz bize sonunda sahip çıkacaktır" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Beledyisi Belka A.Ş. Merkez İşyeri Açma ve Makine Müdürlüğü'nde 'Uzman E' kadrosunda çalışırken, geçen 23 Eylül'de işten çıkarılan 15 Temmuz gazisi evli ve 2 çocuk babası Muhammed Hanifi Adaş, DHA'ya açıklama yaptı. 25 yıldır çalıştığını belirten Adaş, yeni bir yapılanma sürecine gidildiğini, norm kadro oluşturduklarını ve bu norm kadro içinde kendisine verilecek görev olmadığı ve bunun sonucunda iş akdinin feshedildiğini söyledi. Adaş, "Ben de 'Ben gaziyim, gazilik kanunda koruyucu bir durum söz konusu, norm kadrosu dışındadır, 2007'de çıkartılan kanun gereği ve ben gaziyim, bunu yapamazsınız' dedim. Yeni yönetim de bize 'size 3 bin TL maaş ve 2 ay deneriz, daha sonrasında eğer memnun olursak devam edersiniz' diye ikinci bir teklifle geldiler. Biz de bunu kabul etmedik. 20'ye yakın arkadaşla biz işimizden ayrıldık. İçlerinde de tek gazi benim" dedi.

'BİZ DEVLET İÇİN BEDEL ÖDEMİŞ İNSANLARIZ'

Belediyede şu anda maaşı düşen gaziler olduğunu ileri süren Adaş, "Düşük bir maaşla orada çalışmaya devam ediyorlar. Onlara mobbing uygulanıyor. Gönül isterdi ki yeni yönetim bizlere daha pozitif bir gözle baksın. Çünkü büyükşehir belediyesinde 3 gazi olarak çalıştığımızı biliyorum. Ama maalesef birinin maaşı düşürülüp, birinin de iş akdi feshettirilerek acaba oraya kimler başlatılacak? Bizim yerimize kimler orada çalıştırılacak? Biz devlet için bedel ödemiş insanlarız. Bizim böyle bir elinden tutulup, atılacak insanlar olmadığımızı düşünüyorum. Devlet büyüklerimiz bize sonunda sahip çıkacaktır" diye konuştu.

'BU ZİHNİYETİ KINIYORUM'

23 Eylül'de işten çıkarıldığını ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın şeref ve namus sözü vererek "Benim dönemimde kimse işten çıkarılmayacak" vaadinde bulunduğunu hatırlatan Adaş, "Bu namus ve şeref sözü ağır bir sözdür. Kendisine buradan hatırlatmak istiyorum. Bizler işten çıkarıldık, bunun sebebi nedir? Bizden daha iyi adam mı bulacaktı da işe başlatacak. Bunu sadece hatırlatmak istiyorum kendilerine. Bunlar mı Ankara'ya Türkiye'ye sahip çıkacak. Bu zihniyeti kınıyorum. Gazilik umrunda olmayan zihniyeti kınıyorum. Bu zihniyet HDP zihniyetidir. Bu zihniyet şehit yakınını işten çıkartan zihniyettir" ifadelerini kullandı.

İŞ AKDİ FESİH BELGESİ

Adaş'ın iş akdi fesih belgesinde, "Şirketimiz bünyesinde çalışmakta iken yeniden yapılanma kapsamında yönetim kurulumuzun 12 Eylül 2019 tarih ve 17 sayılı kararı ile yürürlüğe giren norm kadro şemasında niteliklerinize uygun profil bulunamamıştır. 4857 sayılı iş kanununun 22'nci madde hükmü incelendiğinde çalışma koşullarındaki değişikliğin yazılı beyan ile işçiye bağlamayacağı, işverenin ise bildirim sürelerine uymak ve gerekçesini göstermek suretiyle işçinin iş sözleşmesini feshedeceği belirtilmektedir. 4857 sayılı iş kanununun 17'nci maddesi gereği ihbar süresi beklenmeksizin 23 Eylül 2019 tarihi mesai bitimi itibarıyla iş akdiniz feshedilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA