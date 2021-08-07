İstek Okullarında Karşılıksız Öğrenim Yardımı Başvuruları 13 Ağustos'a Uzatıldı
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İstek Okullarında Karşılıksız Öğrenim Yardımı Başvuruları 13 Ağustos'a Uzatıldı

İstek Okullarında Karşılıksız Öğrenim Yardımı Başvuruları 13 Ağustos'a Uzatıldı
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Çanakkale Belediyesi, İstek Okullarıyla gerçekleştirdiği protokol neticesinde, Çanakkale Merkezde ikamet eden ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız öğrenim yardımı için kontenjan sunuyor.

Çanakkale Belediyesi, İstek Okullarıyla gerçekleştirdiği protokol neticesinde, Çanakkale Merkezde ikamet eden ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız öğrenim yardımı için kontenjan sunuyor. Karşılıksız öğrenim yardımından yararlanmak için başvuru sahiplerinin taşıması gereken kriterler;

*Çanakkale Merkezde ikamet şartı

*Spor, Sanat ve Yabancı Dil alanında özel başarı belgeleridir.

Çanakkale Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü'ne gerçekleştirilecek başvurularda istenen evraklar ise şu şekildedir; Başvuru DilekçesiMatbu başvuru formu (Kurumdan teslim edilecektir. )Karne fotokopisi veya e-okul not çizelgesiLGS sonuç belgesiSpor, Sanat ve Yabancı Dil alanında başarı belgeleri (Uluslararası, bölge veya il)Spor alanı için kayıtlı bulunduğu federasyondan onaylı lisans belgesiSanat alanı için katıldığı yarışma, sergi, kurs v. b faaliyetlerin belgeleriYabancı dil alanı için katıldığı kurs ve sınav belgeleri1 adet vesikalık fotoğrafAnne-Baba maaş bordrosu (son 2 ay)

2021 - 2022 Eğitim Öğretim yılı için başvurular 13 Ağustos 2021 Cuma günü saat 17. 00'da sona erecektir.

İlgili kriterleri sağlayan ve tüm evraklarıyla başvurusunu tamamlayan adaylar, Çanakkale Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliğine bağlı kalınarak Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

07. 08. 2021 09: 24

Kaynak: Habermetre

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