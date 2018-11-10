İstek'li Öğrenciler Atatürk'ü Hologram ile Andı

ATATÜRK ilke ve düşüncelerine bağlı İSTEK Okulları öğrencileri, 10 Kasım'da Atatürk'ü hologram ile canlandırarak andı.

İSTEK'li öğrenciler, 10 Kasım'da Atatürk'ü teknolojiyi de kullanarak andı. Öğrenciler Bilişim Teknolojileri dersinde arttırılmış gerçeklik teknolojisi kullanarak hologram tasarladı. Ayrıca arttırılmış gerçeklik teknolojisini öğrendikten sonra araştırmalar yapan öğrenciler, Atatürk'ü üç boyutlu gösterebilen hatta onunla fotoğraf çekebilmeyi sağlayan bir uygulama keşfetti. Uygulamayı, 10 Kasım töreninde kullanan öğrenciler Atatürk'ü 3 boyutlu görünce duygusal anlar yaşadı.

"CANLIYMIŞ GİBİ KARŞIMDA GÖRMEK ÇOK HOŞUMA GİTTİ"

Çok duygulandığını ifade eden öğrenci Kaya Ata Öztaş, "Atatürk benimle konuşmuş gibi hissettim. Çocukluğumdan beri Atatürk'ü dinleyerek büyüdüm ve hologramda canlıymış gibi karşımda görmek çok hoşuma gitti" dedi.

"HEP YANIMIZDA OLDUĞUNU HİSSETTİRDİ"

"Atatürk ile göz teması kurmuş gibi hissettim" diyen öğrenci Mehmet Polat Tatlısoy, "Çok gururlandım, bu duyguyu herkesin yaşamasını isterim" ifadelerini kullandı. Öğrenci Sarp Sadettinoğlu ise "Bu hologramı yapmam Atatürk sayesindeydi onu karşımda görmem teşekkür etmemi sağladı. 10 Kasım bizim için hüzünlü aslında ama onu böyle anmak hep yanımızda olduğunu hissettirdi" diye konuştu. - İstanbul