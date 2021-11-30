istegelsin'in donanımlı dağıtım arabaları İstanbullunun hizmetinde - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

istegelsin'in donanımlı dağıtım arabaları İstanbullunun hizmetinde

AA / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi
istegelsin'in donanımlı dağıtım arabaları İstanbullunun hizmetinde

istegelsin, İstanbul'da dün başlayan şiddetli lodos etkisini sürdürürken, tüm teslimatların istegelsin kalitesi ve güvenilirliğinde devam ettiğini duyurdu.

İSTANBUL (AA) - istegelsin, İstanbul'da dün başlayan şiddetli lodos etkisini sürdürürken, tüm teslimatların istegelsin kalitesi ve güvenilirliğinde devam ettiğini duyurdu.

Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Özenle çalışan dağıtım görevlilerimiz, tüm bakımları ve kış hazırlıkları tamamlanmış dağıtım arabalarımız ile ister Kar ister yağmur ister lodos isterse sis olsun; tüm kullanıcılarımızın siparişlerini, her gün 09.00 ila 00.00 saatleri arasında eksiksiz ve tam zamanında kapılarına kadar ulaştırmak için mesai sarf ediyor. Tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarını; iyi kalite ve taptaze, uygun fiyatlı ürünlerle karşılamaları için çalışıyoruz. istegelsin varsa İstanbullunun içi rahat."

Son Dakika! Türk Hava Yolları, şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul varışlı seferlerini durdurdu

Son Dakika! Türk Hava Yolları, şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul varışlı seferlerini durdurdu

 Getir ve Yemeksepeti, fırtına nedeniyle tüm motosikletli teslimat hizmetlerini durdurdu

Getir ve Yemeksepeti, fırtına nedeniyle tüm motosikletli teslimat hizmetlerini durdurdu

AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title