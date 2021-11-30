istegelsin'in donanımlı dağıtım arabaları İstanbullunun hizmetinde

İSTANBUL (AA) - istegelsin, İstanbul'da dün başlayan şiddetli lodos etkisini sürdürürken, tüm teslimatların istegelsin kalitesi ve güvenilirliğinde devam ettiğini duyurdu.

Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Özenle çalışan dağıtım görevlilerimiz, tüm bakımları ve kış hazırlıkları tamamlanmış dağıtım arabalarımız ile ister Kar ister yağmur ister lodos isterse sis olsun; tüm kullanıcılarımızın siparişlerini, her gün 09.00 ila 00.00 saatleri arasında eksiksiz ve tam zamanında kapılarına kadar ulaştırmak için mesai sarf ediyor. Tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarını; iyi kalite ve taptaze, uygun fiyatlı ürünlerle karşılamaları için çalışıyoruz. istegelsin varsa İstanbullunun içi rahat."

AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri

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