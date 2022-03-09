istegelsin'e ACE Awards Diamond ödülü

istegelsin, şikayetvar.com tarafından açıklanan müşteri memnuniyetini ölçen yarışması ACE Awards'ta Market Alışverişi Uygulamaları dalında "Diamond" ödülün sahibi olarak birinci oldu.

istegelsin'den yapılan açıklamaya göre, şikayetvar.com tarafından bu sene 7. düzenlenen ACE Awards ödülleri sahiplerini buldu.

Bu yıl ilk kez "Market Alışverişi Uygulamaları" kategorisinde değerlendirmeye katılan istegelsin, cevaplama hızı, şikayet oranı, çözüm hızı, memnuniyet düzeyi, teşekkür oranı ve markayı tercih etme oranıyla sektöründe diğer markaları geride bırakarak birinci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen istegelsin Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Çağlar Göklü, 2019 yılında bir evin ihtiyaç duyacağı tüm ürünleri, iyi kalite, uygun fiyat ve eşsiz bir deneyim ile buluşturarak alışverişin geleceğini şekillendirmek üzere yola çıktıklarını belirtti.

Henüz çok genç bir marka olmalarına rağmen kurdukları operasyon ağı ve müşteri hizmetleri servislerinin başarıları sayesinde ödüle layık görüldüklerini ifade eden Göklü, şunları kaydetti:

"Kullanıcılarımıza süpermarket alışverişinin geleceğini deneyimlemesini sağlamak oldukça gurur verici. istegelsin olarak müşterilerimizin talep ve beklentilerini iyi analiz edip bizimle paylaştıkları geribildirimleri yakından takip ediyoruz ve müşterilerimize en mükemmel müşteri deneyimini yaşatmak için çalışıyoruz. Bu çalışmanın ürünü olarak geçtiğimiz sene 2,5 milyon eve giderek kullanıcılarımızın siparişlerinin yüzde 95'ni tam zamanında ve yüzde 98'ini eksiksiz olarak teslim ettik. Bu sene de aynı özenle hizmet ağımızı genişleterek büyümeye devam ediyoruz. Tüm kullanıcılarımıza istegelsin'i tercih ettikleri için teşekkür ederiz; kullanıcılarımızın hak ettikleri müşteri deneyimini yaşamaları için çalışmaya devam edeceğiz."