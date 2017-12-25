"İstediğimiz Yerdeyiz"

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman takımının, doğru yolda olduğunu belirterek iki ay içinde çok daha etkili bir noktaya geleceklerini ifade etti.



Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, "60. dakikadan itibaren çok iyi oynayan bir takım olduk. Rakipleri bu bölümlerde büküyoruz. İki ay sonra bunu çok daha iyi yapan bir takım olacağız. Rakiplerine oyununu kabul ettiren, daha etkili bir takım olacağız. Doğru yolda gidiyoruz" diye konuştu.



İlk yarıyı hedefledikleri şekilde tamamladıklarını dile getiren Kocaman, "Şu anda ligde istediğimiz yerdeyiz. 6-7 hafta önceki tabloyla şu ankine baktığımız zaman her şey planladığımız gibi gitti. Konya beraberliğiyle ise avantaj kaybettik" dedi.



Takımın ısrarla pas oyunu oynamasını da savunan Aykut Kocaman, "Doldur, boşalt yapmadan paslarla gidiyoruz. Bu oyunumuzu daha geliştireceğiz. Son dakikada bulunan iki pozisyonda bu pas oyunu sayesinde geldi" yorumunu yaptı.



Ozan Tufan'ın oynamaması ile ilgili soruyu ise bireysel konulara girmek istemediği için cevaplamayan Kocaman, Konyaspor'un güçlü bir takım olduğunu ve Marsilya maçındaki gibi kendilerine karşı oynadıklarını ifade etti.



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