'İstediğimiz Sonucu Aldığımız İçin Mutluyuz'

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, TFF 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettikleri Samsunspor'u 4-2 yenerek istedikleri sonucu aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

'İstediğimiz Sonucu Aldığımız İçin Mutluyuz'

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bektaş,  maçın başında talihsiz bir gol yediklerini anlatarak, "Yediğimiz golün ardından  iki gol bulduk ancak defansta yapılan hata ile devreye 2-2 girdik. İkinci yarıya  konsantrasyonumuzu üst seviyeye çıkararak çıktık. Rakip uzun toplarla gol aradı.  Biz de dönen toplarla hücuma çıktık. İstediğimiz sonucu aldığımız için mutluyuz."  ifadelerini kullandı.

Samsunspor'un içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara da değinen teknik  direktör Bayram Bektaş, "Samsunspor çok zor şartlar altında çalışıyor. Sahada  gösterdikleri performans için rakip oyuncuları tebrik ediyorum. Umarım kısa  sürede eski günlerine geri dönerler." diye konuştu.

İpekoğlu: "Daha fazlası yapılamazdı" 

Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, bireysel hataların maçın  sonucu belirlediğini dile getirdi. 

Mevcut ekonomik sorunların oyuncularını etkilediğinin altını çizen  İpekoğlu, "Sezon başından bu yana maaşlarını almayı bırakın, primlerin dahi  ödenmediği ortamda sahaya çıkıp mücadele ettikleri için oyuncularımı kutluyorum.  Bu şartlar altında bundan daha fazlası yapılamazdı. Ümraniyespor'a bundan sonraki  maçlarında başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Skorer

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