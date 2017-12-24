'İstediğimiz Sonucu Aldığımız İçin Mutluyuz'

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bektaş, maçın başında talihsiz bir gol yediklerini anlatarak, "Yediğimiz golün ardından iki gol bulduk ancak defansta yapılan hata ile devreye 2-2 girdik. İkinci yarıya konsantrasyonumuzu üst seviyeye çıkararak çıktık. Rakip uzun toplarla gol aradı. Biz de dönen toplarla hücuma çıktık. İstediğimiz sonucu aldığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Samsunspor'un içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara da değinen teknik direktör Bayram Bektaş, "Samsunspor çok zor şartlar altında çalışıyor. Sahada gösterdikleri performans için rakip oyuncuları tebrik ediyorum. Umarım kısa sürede eski günlerine geri dönerler." diye konuştu.

İpekoğlu: "Daha fazlası yapılamazdı"

Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, bireysel hataların maçın sonucu belirlediğini dile getirdi.

Mevcut ekonomik sorunların oyuncularını etkilediğinin altını çizen İpekoğlu, "Sezon başından bu yana maaşlarını almayı bırakın, primlerin dahi ödenmediği ortamda sahaya çıkıp mücadele ettikleri için oyuncularımı kutluyorum. Bu şartlar altında bundan daha fazlası yapılamazdı. Ümraniyespor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.