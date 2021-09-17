İSTEDİĞİ ŞARKI ÇALINMAYINCA, KURŞUN YAĞDIRDI

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, eğlenmek için gittiği gazinoda istediği şarkı çalınmayan 43 yaşındaki Nuri G., gelen hesabı da yüksek bulduğunu ileri sürüp, işyerinin sahibinin lüks otomobiline kurşun yağdırdı. O anlar gazinonun güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülenirken, Nuri G., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, geçen 14 Eylül'de Pamukkale ilçesindeki bir gazinoda meydana geldi. Eğlenmek için bir gazinoya giden Nuri G. istediği şarkı çalınmayınca gazino yetkilileri ile tartıştı. Nuri G., tartışmanın ardından gazinodan çıkıp, otomobiline bindi. Nuri G., otomobiliyle ayrılmadan önce gazino sahibinin içinde bulunduğu otomobile tabancasıyla 6 el peş peşe ateş edip, kaçtı. Silahlı saldırı anları işyerinin güvenlik kamerası tarafında anbean kaydedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Nuri G.'yi saklandığı apart dairesinde yakaladı. Aparttaki aramada Nuri G.'ye ait ruhsatsız 1 tabanca ile 99 mermi ele geçirildi. Nuri G. ifadesinde, eğlence merkezinde istediği şarkının çalınmadığını ve yüksek hesap geldiğini bu nedenle sinirlenip, işletme sahibinin otomobilini kurşunladğını söyledi. Nuri G., jandarmaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.