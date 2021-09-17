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İstediği şarkı çalınmayınca dehşet saçtıİstediği şarkı çalınmayınca hem patronu hem de gazinoyu kurşunladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- İstediği şarkı çalınmayınca dehşet saçtı İstediği şarkı çalınmayınca hem patronu hem de gazinoyu kurşunladı Denizli'de eğlenmek için gittiği gazinoda istediği şarkı çalınmayan kişi, işletme sahibi ve gazinoyu kurşunladı.

- İstediği şarkı çalınmayınca dehşet saçtı

İstediği şarkı çalınmayınca hem patronu hem de gazinoyu kurşunladı

DENİZLİ - Denizli'de eğlenmek için gittiği gazinoda istediği şarkı çalınmayan kişi, işletme sahibi ve gazinoyu kurşunladı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan saldırının faili, Jasat tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, önceki gece Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eğlenmek için gazinoya gelen Nuri G. (43), bir süre alkol aldıktan sonra sahneye gelerek müzisyenlerden istek şarkıda bulundu. İstediği parçanın çalmaması üzerine öfkelenen Nuri G., hesabında fazla geldiğini ileri sürerek kavga çıkardı. Gazinodaki görevliler tarafından zorla dışarıya çıkarılan Nuri G., önce işletmeye daha sonra işletme sahibinin de içinde bulduğu araca 6 el tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı. İşletme sahibi silahlı saldırıdan yara almadan kurtUldu.

Şüpheli Nuri G'nin yakalanması için Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. JASAT'ın sıkı takibi sonucu 24 saat geçmeden saklandığı apartta yakalanan Nuri G., 1 adet tabanca ve 99 adet tabanca mermisi ile birlikte gözaltına alındı.

Dolandırıcılık, yaralama ve sahtecilik gibi suçlardan 15 dosyası bulunduğu ortaya çıkan Nuri G., ifadesinde istediği şarkı çalınmayınca öfkeye kapılarak suçu işlediğini kabul etti. İfade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliye çıkışında basın mensuplarının 'Neden ateş ettiniz" sorusuna çıkan Nuri G., "Ya gidin arkadaş, çekecek bir şey mi bulamadınız" diye tepki gösterdi.

İstediği şarkı çalınmayınca dehşet saçtıİstediği şarkı çalınmayınca hem patronu hem de gazinoyu kurşunladı

İstediği şarkı çalınmayınca dehşet saçtıİstediği şarkı çalınmayınca hem patronu hem de gazinoyu kurşunladı

İstediği şarkı çalınmayınca dehşet saçtıİstediği şarkı çalınmayınca hem patronu hem de gazinoyu kurşunladı

İstediği şarkı çalınmayınca dehşet saçtıİstediği şarkı çalınmayınca hem patronu hem de gazinoyu kurşunladı
İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Son Dakika Haberleri
İstediği şarkı çalınmayınca ortalığı karıştırdı! Silahı eline alan öfkeli adam, gazinoya kurşun yağdırdı

İstediği şarkı çalınmayınca ortalığı karıştırdı! Silahı eline alan öfkeli adam, gazinoya kurşun yağdırdı
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Haber: İstediği şarkı çalınmayınca dehşet saçtıİstediği şarkı çalınmayınca hem patronu hem de gazinoyu kurşunladı - Haberler
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