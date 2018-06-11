İstediği Görünüme Kavuşmak İsteyen Kadın 52 Adet Dövme Yaptırdı

23 yaşındaki Amber Luke, 16 yaşındayken kapıldığı tutku yüzünden inanılmaz bir değişim yaşadı.

Arkadaşlarının kendisine 'Mavi Gözlü Beyaz Ejderha' dediklerini ifade eden Luke, "Çünkü gözlerim ve dilimle tam bir ejderhaya benziyorum. Önceki halime ve şimdiki halime bakınca kendimi oldukça sade görüyorum. Önceki halimden kesinlikle nefret ediyordum" dedi.

"ETRAFIMDAKİ DÖVMELİ İNSANLARDAN ETKİLENDİM"

Etrafındaki dövmeli insanlardan etkilendiğini söyleyen kadın, "16 yaşıma gelir gelmez etrafımda gördüğüm dövmeli insanlardan etkilendim. Nasıl bir his olduğunu öğrenmek için deliriyordum. O dönemlerde bir dövme tutkum oluştu. 18 yaşıma geldiğimde ise 3 tane dövmem vardı. Ve o zaman ilk büyük dövmemi yaptırmaya karar verdim. Şimdi 50'den fazla dövmem var, artık sayamıyorum bile" şeklinde konuştu.

Görenleri hayrete düşüren genç kadın şunları kaydetti:

"Gözlerime dövme yaptırmak yalnızca 40 dakika sürdü. Çok keskin ve acı vericiydi. Her gözüme dört kez şırınga ile enjeksiyon yapıldı ve gözlerim açık tutuldu. Üç hafta boyunca kördüm resmen."

Dilim ikiye ayrılırken de aynı derecede rahatsız ediciydi, sonraki hafta yiyemedim ve konuşamadım. Kulaklarım çok daha basit bir süreçten geçti. Silikon bir implant kulaklarımın ucuna yerleştirilerek şu anki şekli verildi."