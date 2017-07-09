İşte Zeki Yavru'nun Yeni Adresi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Trabzonspor ile yollarını ayıran Zeki Yavru'yu renklerine bağladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Trabzonspor ile yollarını ayıran Zeki Yavru'yu renklerine bağladı.
Başkent temsilcisi, bonservis bedeli ödemeden gerçekleştirdiği transferde futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Sağ bek bölgesinde görev yapan Zeki Yavru, geçen sezon Trabzonspor formasıyla 17 Süper Lig karşılaşmasına çıktı.
Kaynak: Sporvadisi.com