- İşte zehirlenmeye neden olan otlar

- İşte zehirlenmeye neden olan otlar

- İşte zehirlenmeye neden olan otlarİSTANBUL - İstanbul'da ıspanak demetleri arasına karışarak zehirlenmeye neden olan otların fotoğrafı ortaya çıktı.

04.11.2019 13:06
- İşte zehirlenmeye neden olan otlar

- İşte zehirlenmeye neden olan otlar

İSTANBUL - İstanbul'da ıspanak demetleri arasına karışarak zehirlenmeye neden olan otların fotoğrafı ortaya çıktı.

İlk olarak Esenyurt'ta ortaya çıkan ve 44 kişinin zehirlenmesine neden olan otlar tartışma konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin yaptıkları incelemede, ıspanak demetleri arasına karışan yabancı otların zehirlenmeye neden olduğu belirlendi. Laboratuvarlarda yapılan testlerde zehirlenmeye neden olan yabancı otların fotoğrafı da ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

VİDEO: - İşte zehirlenmeye neden olan otlar
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