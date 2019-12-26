İşte yerli otomobilin elektrikli çalışma sistemi (2)
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İşte yerli otomobilin elektrikli çalışma sistemi (2)

YERLİ OTOMOBİL OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇTİTürkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, saat 19.23'te yeni bir paylaşım daha yaptı.

26.12.2019 19:58 | Son Güncelleme: 26.12.2019 19:58
İşte yerli otomobilin elektrikli çalışma sistemi (2)

YERLİ OTOMOBİL 'NDEN GEÇTİ

'nin Otomobili Girişim Grubu, saat 19.23'te yeni bir paylaşım daha yaptı. Yayınlanan videoda yerli otomobil Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nden çıkarak İzmit Körfezi'ni birbirine bağlayan 'nden geçti. Otomobilin ön camı dışında her yeri kapatılırken, araca polis eskortluk yaptı. Sosyal medya hesabında, 'Direksiyonunda biz varız', 'Her şeyiyle bizim" paylaşımları yapıldı.


Kaynak: DHA
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