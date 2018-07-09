İşte Yeni Sistemin İlk Kabinesi

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı. Kabinede yer alan isimlerden Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı ve Abdulhamit Gül Adalet Bakanlığı görevine devam ederken, Berat Albayrak ise Hazine ve Maliye Bakanı oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı. Bu kapsamda ilk Başkan Yardımcısı Fuat Oktay oldu. Kabinenin yeni isimleri ise şöyle:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu."

Kabinede yer alan isimlerden Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı ve Abdulhamit Gül Adalet Bakanlığı görevine devam ederken, Berat Albayrak ise Hazine ve Maliye Bakanı oldu. - ANKARA