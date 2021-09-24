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İSTE'YE VİNÇ SİMÜLATÖR MERKEZİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE Liman İşletmecileri Derneği ile İskenderun Teknik Üniversitesi arasında imzalanan protokolle Vinç Simülatör Merkezi açıldı.

İSKENDERUN, HATAY (DHA) - TÜRKİYE Liman İşletmecileri Derneği ile İskenderun Teknik Üniversitesi arasında imzalanan protokolle Vinç Simülatör Merkezi açıldı.

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) ile imzalanan protokolle, İSTE Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi'ne eğitimlerde kullanılmak üzere hibe edilen vinç simülatörü düzenlenen tören ile eğitime kazandırıldı. İSTE Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi'nde düzenlenen törene İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, TÜRKLİM Genel Başkanı Mehmet Hakan Genç, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı. TÜRKLİM Genel Başkanı Mehmet Hakan Genç, '69 üyesi ile sektörün çatı kuruluşu olan Türkiye Liman İşletmecileri Derneği, İskenderun Teknik Üniversitesi ile önemli bir protokole imza attı. Bugün burada İSTE ' TÜRKLİM Vinç Simülatör Merkezi'ni açıyoruz 'dedi.

'EKONOMİYİ BESLEYEN ÖNEMLİ BİR DAMAR'

Limanların tarih boyunca ekonomiyi besleyen en önemli damarlardan biri olduğunu hatırlatan Genç, şunları söyledi: "Gelişen teknolojilerle birlikte taşıma sevkiyat oranları arttı. 2021 yılı dünya genelinde lojistiğe konu olan ürünlerin taşınmasında deniz yolunun kullanılması yüzde 90'ların üstünde" diye konuştu.

Açılış kurdalesini kesen protokol, vinç simülatörün koltuğuna oturarak konteynerleri gemiye yüklemeye çalıştı.

İSTE'YE VİNÇ SİMÜLATÖR MERKEZİ

İSTE'YE VİNÇ SİMÜLATÖR MERKEZİ

İSTE'YE VİNÇ SİMÜLATÖR MERKEZİ

İSTE'YE VİNÇ SİMÜLATÖR MERKEZİ
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