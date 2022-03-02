İşte Ukrayna'nın Gözü Kara First Lady'si

Ülkeden kaçmak yerine kocasının yanında kalmayı tercih eden Olena Zelenska, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile kocasının ve çocuklarının yanında olacağını söyledi.

Olena "Çocuklarım bana bakıyor. Çocuklarımın yanındayım. Kocamın yanındayım" başlığı ile paylaştı.

Önceleri kocasının siyasete girmesine karşı olan Olena, mimarlık fakültesinden mezun olduktan sonra senarist olarak komedi sektörüne girdi.

Yazdığı komedi oyunu ile kocasının kısa sürede ülkenin en iyi komedyeni olmasını sağlamasına rağmen Ukrayna'nın First Lady'si olduktan sonra da gözlerden uzak mutevazi bir yaşamı tercih etti.

Senaristiliğinin yanı sıra dünyaca ünlü moda dergisi Vogue'un kapak resmi için pozlar veren Olena, moda ile de ilgileniyor.

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