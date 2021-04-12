İşte Türkiye'yi Ay'a Götürecek Roketi Üretecek Delta V

Haberi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu.

Haberi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu… 11 Nisan'da attığı tweette Varank, "Milli Uzay Programı kapsamındaki Ay Misyonunun ilk aşaması olan sert iniş için hazırlıklarımız sürüyor. Delta V'nin geliştirdiği; "Sonda Roketi'nin (SORS) itki sistemi dikey ateşleme testi" ve "Hibrit roket motor testi" tam başarılı!" dedi.

Testler, Delta V adlı şirketin İstanbul Şile'deki merkezinde yapıldı. Roket motorlarının 50 saniyelik ateşleme testi başarı ile sonuçlandı.

Şimdi gözler önümüzdeki ay Sinop'ta olacak. Motor testlerinin başarı ile sonuçlanmasının ardından Sinop'ta ilk fırlatma testi yapılacak.

Bu da başarılı olursa, Türkiye'nin Ay'a gitmesini sağlayacak roketin inşaasında büyük adım atılmış olacak.

İşte Türkiye'yi Ay'a taşıyacak roketi üretecek Delta V'in tanıtım videosu:

Bakan Varank'ın Delta V'ye yaptığı Şubat ayındaki ziyaretin videosu:

Varank, Türkiye'nin Ay misyonunu şöyle açıkladı:

2023 VE 2028 HEDEFLERİ

"Ay misyonunda 2023 ve 2028 yıllarında iki aşamalı bir hedefimiz var. 2023'te ilk kez kendi milli ve özgün teknolojilerimizi kullanarak Ay ile teması gerçekleştirmek istiyoruz. Misyonumuzun ilk ayağında Ay'a bir sert iniş gerçekleştireceğiz. Burada öncelikle Dünya yörüngesine çıkaracak ilk fırlatmayı uluslararası iş birlikleriyle yapacağız ama Dünya yörüngesinde kendi milli ve özgün roketimizi ateşleyerek uzay aracımızı Ay ile buluşturacağız."

Ay misyonunun en önemli ayaklarından biri olan milli ve özgün hibrit motor teknolojisini Delta V'nin geliştirdiğini belirten Varank, firmanın 2016'da kurulduğunu ve 2017'den beri uzaya erişimle ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin 10 yıllık uzaydaki yol haritasını açıkladığını ve bu yol haritasının en önemli bileşenlerinden bir tanesinin 'Ay Misyonu' olduğunu kaydeden Varank, şöyle devam etti:

"O günden itibaren aslında biz Delta V firmasının ismini sıklıkla duymaya başladık. Biliyorsunuz Ay misyonunda hedefimiz 2023 yılında Türkiye'nin kendi uzay aracını Ay'a ulaştırabilmesi. Burada da Türkiye'deki bütün kabiliyetleri, bütün firmalarımızın kabiliyetlerini kullanmak istiyoruz. Delta V de özellikle dünyada yeni bir teknoloji olarak kabul edilen hibrit roket motorları çalışan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na ait bir firmamız. Arif Hocamız (Karabeyoğlu) tüm bu süreçleri yürütüyor. Bugün iki ateşlemeye şahitlik ettik. Bir tanesi 635 milimetrelik Sonda roketinin, önümüzdeki ay fırlatması yapılacak motorun buradaki ateşlemesine şahitlik ettik. Aynı zamanda Ay misyonunda, yani uzayda kullanmayı hedeflediğimiz daha küçük bir motorun da yine ateşlemesinin testlerini yapmış olduk. Biliyorsunuz, Türkiye özellikle uzay alanında kabiliyetlerini tüm dünyaya göstermek, aynı zamanda bu kabiliyetleri ticarileştirmek, bundan ekonomik fayda elde etmek isteyen bir ülke. Dolayısıyla bu alanda geliştirdiğiniz teknolojiler çok değerli."

Kaynak: Space Mag Türkiye