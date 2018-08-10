İşte Türkiye'nin 81 Yılına Tanıklık Eden Bakanlar Kurulu Salonu

Türkiye'nin 81 yıllık siyasi tarihine tanıklık eden, tam 31 başbakan ve 65 hükümet gören tarihi Başbakanlık binası, Adalet Bakanlığına tahsis edildi.

Başbakanlık Merkez Binası, tarihi açıklamalara, kritik toplantılara, siyasi krizlere ve önemli görüşmelere ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle birlikte Başbakanlık makamı da kalktı. Bir süredir ne olacağı merak konusu olan Türk siyasi tarihinin 81 yılına tanıklık eden Başbakanlık Merkez Binası'nın akıbeti belli oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanlığının tahsis talebine olur veren imzayı attı. Bina Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Başkanlığınca tutanak karşılığında teslim alındı.

12 Eylül darbesinin izleri silindi

Bina, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde büyük değişim yaşadı. Baştan sona tadilattan geçirilen binada 12 Eylül darbesinin izleri silindi. Tadilat sırasında darbe döneminden kalma kurşun izlerinin bulunduğu mermerler değiştirildi. - ANKARA