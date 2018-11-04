İşte Türkiye'nin 3'üncü Milli Savaş Gemisi

Yerli savaş gemisi üretmek amacıyla başlatılan MİLGEM Projesi'nin 3'üncü gemisi olan Burgazada (F-513), bugün göreve başlıyor. Yerli savaş gemisi üretmek amacıyla başlatılan MİLGEM Projesi'nin 3'üncü gemisi olan Burgazada, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle Deniz Kuvvetlerinde göreve başlayacak. TSK, yerli silah sistemleri ve savunma teknolojileri ile göz dolduran milli geminin Deniz Kuvvetlerinde göreve başlayacağına ilişkin "MİLGEM F513 Burgazada Hoşgeldin" başlığı ile Youtube'dan bir video paylaştı. Burgazada, inşa edildiği İstanbul Tersane Komutanlığından donanmaya katılacak. Su üstünde saatte 29 deniz mili üzerinde sürat yapabilen gemide 35 megavat güce erişen gaz türbini ve dizel makinelerle çift pervaneden oluşan sevk sistemi yer alıyor. İntikal sürati ile ikmal ve yakıt desteksiz 3 bin 500 deniz mili, yani 6 bin 485 kilometre seyir menziline sahip olan gemi, 10 gün denizde kalabilme özelliğiyle dikkat çekiyor.

(İHA)