İSTE Turizm Fakültesinin uygulama mutfağı açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTE Turizm Fakültesinin uygulama mutfağı açıldı

AA, Burak Milli - Güncel
 - Güncelleme:
İSTE Turizm Fakültesinin uygulama mutfağı açıldı

İskenderun Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatlarının uygulama mutfağının açılışı gerçekleştirildi.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - İskenderun Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatlarının uygulama mutfağının açılışı gerçekleştirildi.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, merkez kampüsteki açılış töreninde, göreve geldiği günden bu yana üniversitede yapılan çalışmaları anlattı.

Daha sonra Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatlarının uygulama mutfağının açılışı yapıldı.

Davetlilere öğrencilerin hazırladığı yiyecekler ikram edildi.

Programa, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan, iş insanları ve davetliler katıldı.

AA / Burak Milli - Güncel

Turizm Fakültesi, Gastronomi, İskenderun, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title