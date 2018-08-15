Şampiyonlar Liginde Benfica'nın Rakibi Yunan Ekibi PAOK Oldu

UEFA Şampiyonlar Liginde Play-off'a çıkan takımlar belli oldu. Fenerbahçe evinde Benfica ile 1-1 berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek. Fenerbahçe'yi 1-0 ve 1-1'lik skorlarla geçen Benfica'nın Play-off'daki rakibi ise Yunanistan ekibi PAOK oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme rövanş maçları ve alınan sonuçlar şöyle:

Dynamo Kiev: 2 - Slavia Prag: 0 (1-1) BATE Borisov: 1 - Qarabağ Ağdam: 1 (1-0) Spartak Moscow: 0 - PAOK: 0 (2-3) AEK Atina: 2 - Celtic: 1 (1-1) Dinamo Zagreb: 1 - FC Astana: 0 (2-0) Fenerbahçe: 1 - Benfica: 1 (0-1) Mol Vidi: 0 - Malmö FF: 0 (1-1) Shkendija 79: 0 - Salzburg: 1 (0-3) Ajax: 3 - Standard Liege: 0 (2-2) Spartak Trnava: 1 - Kızıl Yıldız: 2 (1-1)

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off eşleşmeleri ise şu şekilde:

BATE Borisov - PSV

Young Boys - Dinamo Zagreb

Ajax - Dynamo Kiev

Benfica - PAOK

Mol Vidi - AEK Atina

Salzburg- Kızıl Yıldız