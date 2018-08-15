Şampiyonlar Liginde Benfica'nın Rakibi Yunan Ekibi PAOK Oldu
Şampiyonlar Liginde temsilcimiz Fenerbahçe'yi eleyen Benfica, Yunan ekibi PAOK'un rakibi oldu.
UEFA Şampiyonlar Liginde Play-off'a çıkan takımlar belli oldu. Fenerbahçe evinde Benfica ile 1-1 berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek. Fenerbahçe'yi 1-0 ve 1-1'lik skorlarla geçen Benfica'nın Play-off'daki rakibi ise Yunanistan ekibi PAOK oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme rövanş maçları ve alınan sonuçlar şöyle:
Dynamo Kiev: 2 - Slavia Prag: 0 (1-1) BATE Borisov: 1 - Qarabağ Ağdam: 1 (1-0) Spartak Moscow: 0 - PAOK: 0 (2-3) AEK Atina: 2 - Celtic: 1 (1-1) Dinamo Zagreb: 1 - FC Astana: 0 (2-0) Fenerbahçe: 1 - Benfica: 1 (0-1) Mol Vidi: 0 - Malmö FF: 0 (1-1) Shkendija 79: 0 - Salzburg: 1 (0-3) Ajax: 3 - Standard Liege: 0 (2-2) Spartak Trnava: 1 - Kızıl Yıldız: 2 (1-1)
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off eşleşmeleri ise şu şekilde:
BATE Borisov - PSV
Young Boys - Dinamo Zagreb
Ajax - Dynamo Kiev
Benfica - PAOK
Mol Vidi - AEK Atina
Salzburg- Kızıl Yıldız
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ŞİMDİ BAŞLARLAR. BİZDE SİZİ 6-0 YENDİK DİYE SEVİNMEYE.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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TAMAM ELENİRSİN, YENİLİRSİN EYVALLAH ANLARIMDA, GALATASARAYA 15 MİLYON YURO( YAKLAŞIK 100 KÜSÜR MİLYON TL) ELİNLE VERİRSİN BUNU NASIL HAZMEDECEĞİZ. . . DİYOR FENERLİ EZİK ARKADAŞLARIM, VALEEE ÜZÜLDÜM DERSEM YALAAAAAAN OLUR. OH OH SUYUNDANDA. HERKES LAYIK OLDIĞU YERDE OYNAR. BİR İRAN NİYE AVRUPADA YOK. ?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Fenere ne lokumu ya bu biber gibi olurdu. fenevbahçe daha lokum vardara 2 maçtada yenildi. berabere bile kalamadı. vardarla 1 maç. berabere kalsalar bayram yapacaklardı. siz paoka lokum diyorsunuz. :))) fenev ancak Ali Palabıyıkla başarılı olur başka alternatif yokCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır