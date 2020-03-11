İşte tüm dünyayı saran koronavirüsten korunma yolları...
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İşte tüm dünyayı saran koronavirüsten korunma yolları...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü hastalığı tüm dünyayı etkisi altına aldı. Çin'den sonra ölümcül virüsten en çok etkilenen ülkeler arasında olan İtalya ve İran geliyor. Türkiye'de henüz bir vakaya rastlanmazken salgından korunmanın yolları konusunda vatandaşlar sürekli bilgilendiriliyor

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
İşte tüm dünyayı saran koronavirüsten korunma yolları...

Peki 'Corona Virüsü belirtileri nelerdir?', 'Koronavirüsünün tedavisi var mı?', 'Virüsten korunma yolları nelerdir?', 'Corona aşısı bulundu mu?', Türkiye'nin Corona virüsü ile ilgili aldığı önlemler nelerdir? İşte, tüm dünyayı alarma geçiren korona virüsü ile ilgili merak edilen sorular ve cevapları.



Koronovirüs belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?& ;

Belirtileri;

- Hafif veya şiddetli öksürük

- Yüksek ateş

- Nefes darlığı

- Zatürre

- Böbrek yetmezliği



Koronavirüsü aşısı yoktur. Ancak, geliştirme çalışmaları ve tedaviye yönelik çalışmalar devam etmektedir.



Nasıl teşhis konulur?

Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) adı verilen bir test ile teşhis konulur. Bu test sayesinde virüsün genetik parmak izi belirlenir.



Koronovirüsüten korunma yolları neler?& ;

-Hijyen kurallarına uyma

- Öksürme sırasında ağız ve burun tek kullanımlık bir mendil ile kapatılmalıdır. Mendil yok ise dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır.

- El yıkama (su, sabun, alkol içerikli el dezenfektanı ile)

- Temas etmeme, tokalaşmama

- Hasta olan kişilerin maske takması

- Hayvansal ürünler tüketilmeden önce iyice pişirilmelidir.

- Hasta olan kişiler mutlaka evde istirahat etmelidir

- Öksürük, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayeti olan kişiler mutlaka bir hekime danışmalı ve seyahat geçmişi bilgilerini paylaşmalıdır.



Koronovirüsün bulaşma sıklığı nedir?& ;

Koronovirüsü, birkaç farklı virüsün birleşmesiyle ortaya çıkmaktadır. Kolay yolla bulaşan bir hastalık değildir. Hastalığın bulaşması için birkaç virüse aynı anda maruz kalmak gerekmektedir.



Corona Virüsü nasıl önlenebilir?& ;

Virüs alındıktan sonra hücre içine girmektedir. Kişi sağlıklı ise, beslenme ve uykusuna dikkat ediyor ise bu hastalığı vücut hafif geçirip atlatabilir. Seyahatten dönen kişiler ise mümkünse evden dışarı çıkmamaya gayret göstermeli, tuvaletlerini ayırmalı veya düzenli olarak dezenfekte etmelidir. Ayrıca, bu mevsimlerde düzenli olarak pencereyi açarak evleri havalandırmak gerekmektedir.



Corona Virüsü neden Türkiye'de görülmüyor?& ;

28 bilim insanından bulunduğu, 'hastalığın ülkemize gelmemesi için ne yapılabilir?' konusunda bir kurul oluşturuldu. Bu konuda sık sık toplantılar yapılıyor. Alınan önlemler ise şöyle;



- Coronavirüsü hastalığın ortaya çıktığı ülkelere uçak seferlerinin kapatılması,

- Ticari ürünlerin ülkeye girişinin engellenmesi

- Havaalanlarında ateş taraması

- Yüksek ateş görülen kişilere gerekli tetkiklerin yapılması

- Sağlık personellerinin rehberden aldığı tanı ve tedavi eğitimi



Diğer ülkeler de hastalığı önemsemeli ve tedbir almalıdır. Salgının Çin'den sonra en sık görüldüğü yerler; Güney Kore, İtalya ve İran olarak bildirildi.



Kimler risk grubunda? En çok kimlerde görülüyor?& ;

Çinden gelen verilere göre;

- 0-9 yaş çocuklar için risk bulunmuyor

- İleriki yaşlarda ölüm oranı artmaktadır

- 40 yaşın altı için koronavirüsünden ölüm oranı gripten daha düşüktür

- 50 yaş üstü ve ek hastalığı olan (kalp-damar, şeker, akciğer, kanser hastalığı) olan kişilerin yakalanma riski daha yüksektir



Güncel verilere göre hastalığa yakalanan kişi sayısı 98 bin, bu virüsten dolayı hayatını kaybeden kişi sayısı ise 3 bin 300. 50 bin'in üzerinde hastalığa maruz kalan kişilerin %80'i ise hafif geçirmektedir.



Bu virüsle ilgili belirtiler sık sık değişebilmektedir. Güncel bilgiler için www.saglik.gov.tr ve hsgm.saglik.gov.tr adresleri ziyaret edilebilir. (Kaynak: Hürriyet)

Kaynak: Snob Magazin

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