İşte terör örgütünün gerçek yüzü!

İşte terör örgütünün gerçek yüzü!

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşılan video ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, "İşte terör örgütünün gerçek yüzü! Fırat'ın Doğusunda PKK/PYD-YPG terör örgütünce kandırılarak örgüte katılan ve zorla eline silah verilen gençler Mehmetçiğin merhametine sığındı.

13.10.2019 18:17

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşılan video ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, "İşte terör örgütünün gerçek yüzü! Fırat'ın Doğusunda PKK/PYD-YPG terör örgütünce kandırılarak örgüte katılan ve zorla eline silah verilen gençler Mehmetçiğin merhametine sığındı." başlığıyla sosyal medya hesabından video paylaştı.

Kaynak: AA
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