İşte Teoman'ın kızı!
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İşte Teoman'ın kızı!

Konserlere ara vereceğini söyledikten sonra hayranlarını üzen başarılı şarkıcı Teoman, geçtiğimiz gün kızı Zeyno ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi

05.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:43
İşte Teoman'ın kızı!

Öğlen saatlerinde kızıyla birlikte alışverişe çıkan , aracını beklerken objektiflere yansıdı.

Kameralara pek alışkın olmadığı dikkatlerden kaçmayan Zeyno Yakupoğlu'nun fotoğrafı çekildiği sırada babasının arkasına doğru saklanması ise dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Snob Magazin

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