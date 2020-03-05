İşte Teoman'ın kızı!

05.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:43

Öğlen saatlerinde kızıyla birlikte alışverişe çıkan Teoman, aracını beklerken objektiflere yansıdı.

Kameralara pek alışkın olmadığı dikkatlerden kaçmayan Zeyno Yakupoğlu'nun fotoğrafı çekildiği sırada babasının arkasına doğru saklanması ise dikkatlerden kaçmadı.



