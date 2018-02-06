İşte "Telsiz" Evde "Horoz Sesi" Dinliyor

RECEP BİLEK - Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde görev yapan ve telsizini elinden bırakmayan polis memuru Aytekin Çelik, mesai saatleri dışında hobi amacıyla yurt dışından getirttiği horoz ve tavuklarıyla ilgileniyor.

Polislik mesleğine 27 yıl önce başlayan 48 yaşındaki Çelik, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki kümeste Romanya'dan getirttiği 20'nin üzerinde "Brahma" cinsi tavuğu ve horozu besliyor.

Süs tavuğu yetiştiriciliğine 6 yıl önce bir yakınının tavsiyesiyle başlayan Aytekin Çelik'in hobisi, adeta tutku haline geldi.

Cinayet bürodaki yoğun iş temposunun ardından stresini mesai dışında kümes hayvanlarıyla vakit geçirerek atan Çelik, mesaide telsiz, mesai dışında ise horoz sesi dinliyor.

Mesleğe Samsun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde başladığını belirten Aytekin Çelik, "Doğu görevinde Şırnak'ta 2 yıl görev yaptıktan sonra Ordu'ya geldim. Ordu'da belirli bir süre görev yaptıktan sonra Samsun'a atandım ve 9 yıldır Samsun'da görev yapmaktayım. Mesleğimiz, çalıştığımız yer olarak da biraz stresli. Ne kadar yoğun olsa da işimizi severek yapıyoruz." dedi.

Mesleğine devam ederken süs tavuğu yetiştiriciliğine merak saldığını belirten Çelik, yaklaşık 6 yıldır süs tavuğu beslediğini kaydetti.

"Brahma" ırkı tavuk beslediğini aktaran Aytekin Çelik, şöyle devam etti:

"Bu tavukların üretimine faal olarak devam etmekteyim. Mesai dışında tavuklarla uğraşıyorum. Kahve hayatım ya da değişik meşguliyetlerim olmadığı için hobi olarak bu tavuklarla uğraşıyorum. Mesai dışında burada tavuklarla uğraşarak, zaman geçirerek iş stresini üzerimden atıyorum. Bu işe ilk başladığımda aldığım hayvanların ırkının özelliklerini tam bilmiyordum. Daha sonra biraz daha iyi beslemek için Türkiye'nin değişik bölgelerindeki üreticilerden hayvanlar aldım. Bu Brahma cinsinin ırkı Hindistan'dan geliyor ancak dünya üzerinde bu işi yapan iyi üreticiler Avrupa'da bulunuyor. Avrupa'dan da Romanya, Hollanda, Belçika, Almanya gibi ülkelerden Türkiye'ye hayvan girişleri oluyor. Şu an elimde 20 anaç hayvan var. Bunların üretimleri devam ediyor, senelik 200-300 civarında civciv almaktayız. Onları da eşimize, dostumuza veriyoruz."

"Mavzer ismini verdiğim horoza bin 200 lira verdim"

Romanya'dan horoz getirttiğini, bu horoza "Mavzer" ismini verdiğini belirten Çelik, "Türkiye'de de çoğu üretici bunu tanır. Şu anda 3 grup halinde Brahma üzerine üretim yapmaktayım. Bu horozu Romanya'dan bin 200 liraya getirttik. Maliyet bizim için önemli değil bu uğraşı severek yapıyoruz. Bunun için para ikinci planda kalıyor." ifadelerini kullandı.

Meslektaşlarına tavsiyede bulunan Aytekin Çelik, herkesin bir hobisinin olması gerektiğine işaret ederek, bu tür hobilerin iş stresini atmak için güzel bir etkinlik olduğunu da sözlerine ekledi.