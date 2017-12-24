Bakan, Tek Tek İsimlerini Verdi! İşte Taşeron Düzenlemesinin Kapsadığı Alanlar

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan 696 sayılı KHK ile getirilen taşeron düzenlemesi, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları ve KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşları kapsıyor.

KHK LİSTESİNDEKİ KURUMLAR

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, İl Özel İdareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde 4 Aralık itibariyle alt işveren işçisi olarak çalışanların istihdamına ilişkin konular, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı KHK ile düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlemeye ilişkin detaylar paylaşıldı. Bu kapsamda 696 sayılı KHK ile genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlar şöyle:

"Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler;

TBMM

Cumhurbaşkanlığı

Başbakanlık

Anayasa Mahkemesi

Yargıtay

Danıştay

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu

Sayıştay

Bakanlıklar (21 adet)

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Jandarma Genel Komutanlığı

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Emniyet Genel Müdürlüğü



Diyanet İşleri Başkanlığı



Hazine Müsteşarlığı



Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı



Devlet Personel Başkanlığı



Türkiye İstatistik Kurumu



AFAD



Gelir İdaresi Başkanlığı



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü



Meteoroloji Genel Müdürlüğü



Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü



Göç İdaresi Genel Müdürlüğü



Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler;



Yükseköğretim Kurulu (YÖK)



Üniversiteler (114 adet)



ÖSYM



İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü



Savunma Sanayi Müsteşarlığı



Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu



Atatürk Araştırma Merkezi



Türk Dil Kurumu



Türk Tarih Kurumu



TODAİE



TÜBİTAK



Türkiye Bilimler Akademisi



Türkiye Adalet Akademisi



Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu



Karayolları Genel Müdürlüğü



Spor Genel Müdürlüğü



Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü



Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü



Orman Genel Müdürlüğü



Vakıflar Genel Müdürlüğü



Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü



Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü



Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü



Türk Akreditasyon Kurumu



Türk Standartları Enstitüsü



Türk Patent ve Marka Kurumu



Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü



Türkiye Atom Enerjisi Kurumu



KOSGEB



Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)



GAP Bölge Kalkınma İdaresi



Özelleştirme İdaresi Başkanlığı



Kamu Denetçiliği Kurumu



Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu



Mesleki Yeterlilik Kurumu



Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı



Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı



Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı



Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü



Türkiye Su Enstitüsü



Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu



Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu



Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı



Helal Akreditasyon Kurumu



Denetleyici ve Düzenleyici Kurumlar;



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu



Sermaye Piyasası Kurulu



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu



Kamu İhale Kurumu



Rekabet Kurumu



Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu



Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu



Kişisel Verileri Koruma Kurumu



Sosyal Güvenlik Kurumları;



Sosyal Güvenlik Kurumu



Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü



KHK Ekinde Listesi Bulunan Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar;



Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü



Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı



Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı



Kalkınma Ajansları



Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı



Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı



Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları



Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği ve Biriktirme Yardımlaşma Sandığı



Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri



Kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü



Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı"