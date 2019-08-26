İşte Süper Lig'de puan durumu! Lider...

Ligde ikinci hafta, Gaziantep'te oynanan Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla sona erdi.

26.08.2019 23:13
İşte Süper Lig'de puan durumu! Lider...

Ligde ikinci hafta, Gaziantep'te oynanan Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla sona erdi. Müsabakayı Gaziantep temsilcisi 4-1 kazandı. 


Sezonun ilk haftasını averajla lider geçen Fenerbahçe, ikinci haftada güçlü rakibi Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek liderliğini korudu. İkide iki yapan Alanyaspor, Yukatel Denizlispor ve Çaykur Rizespor altışar puanla sıralandı. 


Haftanın sonuçları 


Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:  


Beşiktaş-Göztepe: 3-0 


MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor: 1-1 


Alanyaspor-Kasımpaşa: 4-1 


Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2 


Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: 2-1 


Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: 2-1 


Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: 0-2 


Galatasaray-Konyaspor: 1-1 


Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği: 4-1 


Puan durumu 


Ligde ikinci haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:


Takımlar O G B M A Y AV P 


1. FENERBAHÇE 2 2 0 0 7 1 6 6 


2. ALANYASPOR 2 2 0 0 5 1 4 6 


3. YUKATEL DENİZLİSPOR 2 2 0 0 4 0 4 6 


4. ÇAYKUR RİZESPOR 2 2 0 0 3 1 2 6 


5. TRABZONSPOR 2 1 1 0 3 2 1 4 


6. DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 1 0 1 4 2 2 3 


7. YENİ MALATYASPOR 2 1 0 1 4 2 2 3 


8. BEŞİKTAŞ 2 1 0 1 3 3 0 3 


9. ANTALYASPOR 2 1 0 1 1 2 -1 3 


10. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 2 1 0 1 4 6 -2 3 


11. KONYASPOR 2 0 2 0 1 1 0 2 


12. MKE ANKARAGÜCÜ 2 0 2 0 1 1 0 2 


13. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1 


14. GALATASARAY 2 0 1 1 1 3 -2 1 


15. KASIMPAŞA 2 0 1 1 2 5 -3 1 


16. GENÇLERBİRLİĞİ 2 0 0 2 1 5 -4 0 


17. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 2 0 0 2 1 5 -4 0 


18. GÖZTEPE 2 0 0 2 0 4 -4 0 


Gelecek haftanın programı 


Süper Lig'de üçüncü hafta maçları, 30-31 Ağustos ve 1 Eylül'de oynanacak. Haftanın son müsabakasının ardından lige 1 hafta milli maç arası verilecek. 


Üçüncü haftanın müsabaka programı şöyle:  


30 Ağustos Cuma:  


20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan) 


20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 


31 Ağustos Cumartesi:  


19.15 Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye) 


21.45 Göztepe-Yukatel Denizlispor (Bornova Aziz Kocaoğlu) 


21.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park) 


1 Eylül Pazar:  


19.15 Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep (Yeni 4 Eylül) 


19.15 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman) 


21.45 Yeni Malatyaspor-Alanyaspor (Yeni Malatya) 


21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

Kaynak: Hürriyet

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