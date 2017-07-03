İşte Selçuk Şahin'in Yeni Takımı

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, en son Gençlerbirliği'nde forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu Selçuk Şahin ve Fransa'nın Bastia takımından Kamerun asıllı Fransız genç orta saha oyuncusu Axel Ngando ile prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi.



İki futbolcuyla işlemlerin tamamlanması ile resmi imzaların atılacağı kaydedildi.