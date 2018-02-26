İşte Samsung Galaxy S9 Reklamı

Samsung, yeni amirallerini tanıttı ve hemen akabinde de televizyon reklamlarını kanallarda yayınlamaya başladı. 1 dakikalık bir sürede Galaxy S9 ve Galaxy S9+'ın hemen hemen tüm önemli özelliklerini sıralayan Samsung, bunu gayet eğlenceli bir reklamla sağlamış.

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Reklamın açılışında Galaxy S9+'ın çift kamerasına dikkat çeken Samsung, ardından sırasıyla kameranın yeteneklerine temas ediyor. Kamerayı baştan tasarlayan Samsung, kameranın yaratılma sürecinde insan gözünden esinlendiklerini ve bundan dolayı da telefonda çift diyaframa yer verdiklerini gösterirken, telefonun IP68 sertifikasına sahip olmasıyla havuzda kullanılabileceğini ve 960 kare ağır çekim yeteneğiyle de eğlenceli videolar yakalanabileceğinin altını çizmiş.

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Samsung Galaxy S9 reklamını hemen yukarıdan izleyebilirsiniz. Samsung Galaxy S9 ve Samsung Galaxy S9+ şu an için ön siparişe açılmış durumda. Telefonlar 16 Mart itibariyle ise piyasada olacak.