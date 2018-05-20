Galatasaray, Şampiyonluğun Ardından Yeni Formasını Tanıttı
Spor Toto Süper Ligin şampiyonu Galatasaray, resmi açıklamayla 2018-2019 sezonu iç saha formasını tanıttı.
Bu sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, gelecek sezonun iç saha formasını tanıttı.
Dün gece Göztepe'yi yenip şampiyonluğa ulaşan Galatasaray resmi Twitter hesabından "Galatasaray'ın efsanelerinin kulübümüze kattığı değerleri temsil eden 2018-19 sezonu iç saha formamız. #İlklerinForması" yazarak yeni formayı tanıttı.
Kaynak: Skorer
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